Жителей предупредили о запрете на посещение парка «Самарская Лука» до 18 августа

Некоторые тропы открыты для посещений. Фото: национальный парк "Самарская Лука"

В Самарской области действует особый противопожарный режим. В связи с этим местных жителей предупредили о введение запрета на пребывание национального парка «Самарская Лука».

По информации пресс-службы «Самарская Лука», установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них на транспортных средствах до 18 августа 2023 года. Открытыми для посещений остаются обустроенные экологический тропы «Ведьмино озеро», «ЛукАморье», «К источнику Святого Ильи», «Гора Попова», «Молодецкий Курган», гора «Отважная», «Мордово».

Представители национального парка отметили, что на время действия ограничений отключена кнопка «Посетить парк» и покупка путевок онлайн. Купить путевки можно на КПП.