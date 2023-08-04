Игрока «Арсенала» оштрафовали за разговор с мальчиком, подающим мячи, в Жигулевске

Защитник заплатил 20 тысяч рублей. Фото: с сайта ФК "Арсенал".

Защитника тульского «Арсенала» Илью Быковского оштрафовали на 20 тысяч рублей после матча с «Акроном» в Жигулевске. Поводом послужил случай с мальчиком, подающим мячи (болбоем).

Быковского наказали за провокационные действия в отношении зрителей, «которые создают угрозу возникновения нарушений общественного порядка на стадионе», объяснил ситуацию в РФС. Футболист в одном из эпизодов попросил болбоя быстрее подать ему мяч.

Напомним, матч с «Арсеналом» закончился крупной победой «Акрона» 5:1. По голу у тольяттинцев забили Константин Савичев, Владислав Галкин, Абу-Саид Эльдарушев, Владимир Азаров и Андрес Понсе.

После трех туров «Акрон» идет на первом месте в турнирной таблице Первой лиги с девятью очками в активе. В следующем туре красно-черные примут в Жигулевске «Аланию». Матч пройдет в воскресенье, 6 августа.