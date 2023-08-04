Самарские учёные примут участие в разработке экзопротезов, которыми можно будет управлять

Разработку планируется представить к 2026 году. Фото:ООО "Моторика"

СамГМУ займется разработкой неснимаемых экзопротезов конечностей, которыми можно будет управлять мышечными импульсами. Они будут созданы на базе Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине»..

– Мы рассчитываем, что к 2026 году сможем представить первые варианты экзопротезов для верхних и нижних конечностей, в которые будут имплантированы электроды, считывающие нейромышечные потенциалы и тем самым позволяющие управлять экзопротезом, - рассказал директор Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ Алексей Комягин.

Протез будет устанавливаться следующим образом: в кость будет интегрироваться крепление из титана с гидроксиапатитным покрытием, а на на закрепляться экзопротез. Через штифт проведут электроды, с одной стороны закрепленные к экзопротезу, а с другой — имплантированные подкожно на мышцах в руке или ноге. Они будут считывать нейромышечные сигналы, благодаря чему человек сможет управлять протезом как своей конечностью.