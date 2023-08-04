Администрация три года не предоставляла ребенку-сироте жилье в Самарской области

Суд обязал районную администрацию предоставить благоустроенное жилье. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Елховском районе Самарской области ребенок-сирота нуждалась в жилом помещении с 2020 года, но ей так и не предоставили квартиру. После поступившего обращения местной жительницы прокуратура провела проверку исполнения законодательства.

— Девочка была принята на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении. С 2020 года у нее есть право на его получение, однако администрация не обеспечила сироту жильем, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

В связи с этим сироте пришлось проживать у бывшего опекуна. В результате прокурор Елховского района обратился в суд в защиту жилищных прав девушки. Суд обязал районную администрацию предоставить ей благоустроенное жилье из специализированного жилищного фонда по договору найма.

В настоящий момент решение суда вступило в законную силу. Девушке предоставили благоустроенную квартиру.

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