В Самарской области представят новейшие достижения в сельском хозяйстве

На форуме представят сельскохозяйственную технику и современное оборудование / Фото: vk.com/mcxsamregion

В Самарской области 2-3 сентября 2023 года состоится XXV Поволжская агропромышленная выставка. Она соберет ведущих специалистов отрасли, представителей фермерских хозяйств и гостей со всего региона субъектов ПФО. Организатор мероприятия - правительство Самарской области.

На выставке будут представлены достижения в сельскохозяйственном секторе – современная техника и оборудование, результаты работы в сфере животноводства и растениеводства, а также инновационные ветеринарные препараты и агрохимия.

Визитной карточкой Поволжской агропромышленной выставки является экспозиция «Сельская улица». Она играет значимую роль не только в работе выставки, но и сохранении традиций, демонстрации многообразия народностей, промыслов и ремесел Самарской области.

Организаторы обещают много интересных сюрпризов в честь юбилея выставки. Она представит все многообразие АГП Самарской области.

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