Дополнительный транспорт подадут после матча Крылья Советов - Ростов в Самаре

Болельщиков развезут по домам после футбольного матча Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 5 августа 2023 года, в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» пройдет матч 3-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ростовом». Начало игры — в 16:00. В этот день усилят работу общественного транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации.

После окончания матча подадут дополнительный транспорт. Трамваи № 11 и 12 будут ждать болельщиков на конечной остановке «Стадион «Самара Арена». Кроме того, к остановке «Ул. Алма-Атинская» подадут автобусы №№ 1, 34, 41 и 67. Они поедут в сторону проспекта Кирова. На остановке «Ул. Дальняя» пассажиров будут ждать автобусы № 1 и 67. Они направятся в сторону поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

В день матча автомобилисты смогут свободно ездить по дорогам вблизи стадиона «Солидарность Арена». По данным департамента транспорта Самары, ограничивать там движение не будут.

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