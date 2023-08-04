Самару накроют магнитные бури 5 августа 2023 года

В город вновь придут магнитные бури Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили о надвигающейся сильной магнитной буре. Она накроет областную столицу 4 и 5 августа 2023 года.

По информации сервиса my-calend, 4 августа сила магнитной бури составит 5 баллов, а 5 августа – 4 балла. В этот период метеочувствительные самарцы могут столкнуться с головной болью, бессонницей, повышенной раздражительностью, рассеянностью, упадком сил. Горожанам не рекомендуют принимать важные решения, необходимо избегать стресса, конфликтных ситуаций, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Напомним, синоптики также предупредили горожан о грозах и шквалистом ветре. В ближайшие часы регион накроет шторм. В губернии объявлен желтый уровень опасности.