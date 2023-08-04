В Самарской области экс-налоговика будут судить за получение взяток

Экс-сотрудник ФНС незаконно обогатился на 744 тысячи рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего замначальника межрайонной инспекции ФНС № 11. Его обвиняют в получении взяток от предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, налоговик незаконно обогатился в 2019 году. Он получил взятки от пяти коммерческих организаций. В общей сложности это сумма в 744 тысячи рублей. Деньги предназначались за общее покровительство.

Во время расследования дела сотрудника налоговой службы уволили из-за утраты доверия. Скоро он окажется на скамье подсудимых. Правоохранители направили уголовное дело на рассмотрение в Нефтегорский районный суд.

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