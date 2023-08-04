В Самаре 6 августа состоится кросс-кантри веломарафон «Сокольи горы»

Участников веломарафона ждут четыре дистанции на 1586 м, 7 км, 21 км и 35 км Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В воскресенье, 6 августа 2023 года, на территории учебно-спортивного центра «Чайка» в Самаре состоится кросс-кантри веломарафон «Сокольи Горы». Мероприятие направлено на борьбу с наркотиками и популяризацию здорового образа жизни. Его организует департамент физической культуры и спорта администрации Самары.

Мероприятие начнется в 9:00. Принять участие в соревнованиях смогут всех желающие. Организаторы предлагают следующие дистанции в лесных просеках Сокольих гор: Самарская миля 1586 м, 7 км, 21 км, 35 км.

Участники веломарафона должны предоставить оригинал медицинской справки о допуске установленного образца вне зависимости от выбранного маршрута. Без нее участие в соревнованиях невозможно. Обязательно также наличие велошлема.

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