В Самаре отремонтируют фасады усадьбы Макарова на ул. Чапаевской

Зданию на ул. Чапаевской, которое сейчас является многоквартирным жилым домом, уже более 100 лет Фото: Google. Карты.

В центре Самары приведут в порядок фасады одного из памятников архитектуры. Речь идет об усадьбе Макарова на улице Чапаевской, 54. УГООКН согласовало проектную документацию на ремонт.

Так, планируется расчистить стены здания от старой краски, провести биоцидную обработку кладки, обработать трещины, отремонтировать элементы внешнего декора, покрасить потолок в арке, отремонтировать деревянную обшивку балкона главного фасада, привести в порядок и покрасить кованное ограждение приямка на главном фасаде, провести гидроизоляцию с последующим оштукатуриванием и окрашиванием, обустроить входные навесы во дворе. Кроме того, проект ремонта предполагает замену старых ворот в арке на новые. Они будут коваными — аутентичными архитектурному стилю.

По данным УГООКН региона, первое упоминание этого объекта относится к 1874 году. Ранее дворовое место принадлежало мещанину Ивану Макарову. Там стояли одноэтажный каменный флигель, баня и дощатый погреб. Потом участком стал владеть сын Макарова — Филипп. В 1902 году на этой территории возвели двухэтажный каменный дом с подвалом в стиле кирпичная эклектика. В настоящее время это жилой дом на несколько квартир.

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