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НовостиОбщество4 августа 2023 14:41

Самарцам рассказали, какая погода будет в эти выходные

Эксперты рассказали о погоде в ближайшие дни
Алена ПРОВКИНА
Жителя рассказали, какая погода будет в выходные

Жителя рассказали, какая погода будет в выходные

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, какая погода будет в эти выходные. Эксперты отметили, какая температура ожидает горожан.

По информации «Яндекс Погода», в субботу в Самаре ожидается небольшая облачность, средняя температура составит 33 градуса. Скорость ветра утром 2 метра в секунду, а вечером – 3 метра в секунду. В воскресенье, 6 августа, также ожидается облачная погода, утром температура воздуха +27 градусов, днем она повысится до +32 градусов, а вечером – +31 градус.

Напомним, также специалисты предупредили самарцев о надвигающихся сильных магнитных бурях. Они накроют город 5 августа 2022 года.