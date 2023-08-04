Самарцы нашли логово крыс у школы №154

В Самаре местные жители поделились пугающими карами. Самарцы нашли логово крыс у общеобразовательной школы.

По словам горожан, озеро рядом со школой №154 по улице Солнечной кишит крысами. Упитанные грызуны сидели в яме во время съемки. Местные жители переживают за детей, учащихся в школе и гуляющих по территории. Крысы не пугались людей и заинтересованно смотрели на камеру, но подходить не решались.

Напомним, в начале августа самарцы пожаловались на большое количество крысы в сквере Солнечная поляна. Грызуны прогуливались рядом с очевидцами.