В Самаре жители пожаловались на коммунальную аварию на улице Мориса Тореза

Жители поделились кадрами очередной коммунальной аварии. Фото: "Самара с огоньком"

В Самаре местные жители поделились кадрами очередной коммунальной аварии. Зловонная вода течет по улице Мориса Тореза.

Горожане отмечают, что жители дома жалуются уже четвертый день на забитую канализацию. Все сточные воды текут по дороге к жилым домам и дворам. По словам самарцев, местные уже обратились в профильную компанию, но не получили результат.

- А с такой жарой представьте, какие там ароматы на улице, - пишут местные в комментариях.

Напомним, также очевидцы пожаловались на льющиеся нечистоты на улице Солнечной.