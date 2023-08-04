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НовостиОбщество4 августа 2023 15:50

В Самаре жители пожаловались на коммунальную аварию на улице Мориса Тореза

В Самаре местные жители поделились кадрами аварии
Алена ПРОВКИНА
Жители поделились кадрами очередной коммунальной аварии. Фото: "Самара с огоньком"

Жители поделились кадрами очередной коммунальной аварии. Фото: "Самара с огоньком"

В Самаре местные жители поделились кадрами очередной коммунальной аварии. Зловонная вода течет по улице Мориса Тореза.

Горожане отмечают, что жители дома жалуются уже четвертый день на забитую канализацию. Все сточные воды текут по дороге к жилым домам и дворам. По словам самарцев, местные уже обратились в профильную компанию, но не получили результат.

- А с такой жарой представьте, какие там ароматы на улице, - пишут местные в комментариях.

Напомним, также очевидцы пожаловались на льющиеся нечистоты на улице Солнечной.