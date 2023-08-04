В Самаре приступили к сносу старых домов в Красноглинском районе

В Красноглинском районе сносят старые дома. Фото: администрация Красноглинского района

В Самаре местные жители поделились кадрами сноса старых аварийных домов в Красноглинском районе. Здания сносят в поселке Управленческий.

Судя по опубликованным кадрам, от старых домов остались одни обломки. Территорию оградили специальным забором. Аварийные дома долгое время оставались в плачевном состоянии и подлежали сносу. Ранее власти Самары сообщали о работах сразу в двух районах – Самарском и Красноглинском. У жильцов изымут квартиры. Земельный участок заберут для муниципальных нужд.

Напомним, специалисты проводят работы по всему городу. В центре Самары приведут в порядок фасады одного из памятников архитектуры.