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НовостиОбщество4 августа 2023 16:29

В Самаре приступили к сносу старых домов в Красноглинском районе

Самарцы поделились кадрами процесса работ
Алена ПРОВКИНА
В Красноглинском районе сносят старые дома. Фото: администрация Красноглинского района

В Красноглинском районе сносят старые дома. Фото: администрация Красноглинского района

В Самаре местные жители поделились кадрами сноса старых аварийных домов в Красноглинском районе. Здания сносят в поселке Управленческий.

Судя по опубликованным кадрам, от старых домов остались одни обломки. Территорию оградили специальным забором. Аварийные дома долгое время оставались в плачевном состоянии и подлежали сносу. Ранее власти Самары сообщали о работах сразу в двух районах – Самарском и Красноглинском. У жильцов изымут квартиры. Земельный участок заберут для муниципальных нужд.

Напомним, специалисты проводят работы по всему городу. В центре Самары приведут в порядок фасады одного из памятников архитектуры.