В Самаре обсудили развитие 129 квартала

В городе обсудили развитие территорий. Фото: мэрия

В Самаре прошла сессия воркшопа «Ярмарка квартала». В исторической части города развивают проект, который поддержало правительство региона.

По информации городской администрации, на данный момент ведут разработку концепции развития исторического поселения. Это будет комплексный документ, который задаст стратегию развития территории и поможет раскрыть точку роста для привлечения инвесторов. Власти обсудили развитие 129 квартала, находящегося в границах улиц Самарской, Маяковского, Судовой и Чкалова.

Глава Самары Елена Лапушкина отметила, что специалисты посмотрели три группы с разными подходами. Некоторые за полное сохранение, а их противники за снос зданий для нового строительства.