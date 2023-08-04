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НовостиПроисшествия4 августа 2023 18:01

Самарцев напугало крупное возгорание в Куйбышевском районе

Самарцы пожаловались на запах гари и дым
Алена ПРОВКИНА
Очевидцы сообщили о крупном пожаре

Очевидцы сообщили о крупном пожаре

Фото: Алена ПРОВКИНА

В Самаре местные жители рассказали о крупном пожаре в Куйбышевском районе вечером в пятницу, 4 августа 2023 года. Запах гари и дым добрались до населенного пункта - поселка 113 километр.

Очевидцы сообщили корреспонденту «КП-Самара» о происшествии. По словам горожан, огонь заметен рядом с границей с городом Новокуйбышевск.

- Все в дыму, дышать невозможно, страшно, что огонь дойдет до нас, - переживает местная жительница.

Редакция «КП-Самара» направила запрос на получение информации в ГУ МЧС России по Самарской области. Подробности уточняются. По словам специалистов, на данный момент вызовов не поступало.