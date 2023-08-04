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НовостиОбщество4 августа 2023 18:18

Жители Самары пожаловались на нестабильную работу автобуса №50

Горожане опубликовали жалобу
Алена ПРОВКИНА
Горожане пожаловались на работу транспорта

Горожане пожаловались на работу транспорта

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители вновь пожаловались на отсутствие автобусов вечером в пятницу, 4 августа 2023 года. Горожане не могут уехать домой.

- На остановке в сторону поселка Управленческий очень много людей. Автобус №50 вообще не ходит, - жалуются самарцы в социальных сетях.

Также местные жители сообщили, что подобные проблемы встречаются часто, интервал автобусов непредсказуем. Ранее самарцы уже жаловались на расписание автобусов и нестабильную работу. Транспорт часто забит, а иногда вовсе проезжает остановки.