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НовостиПроисшествия5 августа 2023 6:45

Самарчанку приговорили к двум годам условно за покупку цветов

Жительница Самары расплатилась поддельной банкнотой в цветочном магазине
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Деньги, которыми девушка расплатилась за цветы, она распечатала на принтере.

Деньги, которыми девушка расплатилась за цветы, она распечатала на принтере.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Железнодорожном районе Самары суд приговорил к двум годам условно 24-летнюю местную жительницу. Поводом стала покупка цветов. Дело в том, что в цветочном магазине девушка расплатилась поддельной банкнотой, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Женщина полностью признала свою вину. Суд учел смягчающие обстоятельства и назначил наказание – два года лишения свободы без штрафа условно с испытательным сроком на два года. При этом суд обязал встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию, периодически являться на регистрацию и не менять место жительства без уведомления, - говорится в сообщении.

Напомним, об этой истории стало известно в мае 2023 года. Девушка заплатила за цветы в цветочном павильоне 5-тысячной купюрой. Позже выяснилось, что деньги самарчанка распечатала на цветном принтере.