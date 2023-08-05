Усадьбу врача Греве в Самаре взяли под охрану

Здание построили в конце 19 века. Фото: cultnaslediesamregion.ru

Памятник архитектуры «Усадьбу врача Греве», который находится на пересечении улиц Некрасовской и Фрунзе в Самаре, взяли об охрану. Соответствующий приказ опубликовало УГООКН региона. Сейчас в здании находится Центр занятости населения.

Усадьба была построена в 1890 году. Это двухэтажное здание в стиле кирпичной эклектики. Леопольд Греве был известным в Самаре фармацевтом, он содержал аптеку, а в его доме работала частная поликлиника, где оказывали помощь небогатым самарцам.

Ранее сообщалось, что власти собираются приспособить усадьбу Греве под современное использование. Там хотели отремонтировать инженерные коммуникации, установить кондиционеры, а также провести ряд других работ.