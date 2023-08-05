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НовостиПроисшествия5 августа 2023 8:45

Труп мужчины нашли на Мехзаводе в Самаре 4 августа

Жители самарского поселка нашли около дома тело мужчины
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Тело нашли около дома в 11 квартале. Фото: vk.com/podslushano_mexzavod

Тело нашли около дома в 11 квартале. Фото: vk.com/podslushano_mexzavod

В Самаре в поселке Мехзавод местные жители обнаружили труп мужчины. Тело лежало около одного из домов в 11 квартале. Фото опубликовано в паблике «Подслушано Мехзавод».

- Видела его, когда возвращалась домой. Мужчине на вид около 40 лет. Говорят, тело пролежало до утра. Не могу сказать, что это так, когда вышла из дома, трупа уже не было, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» жительница Мехзавода.

Местные жители утверждают, что это было убийство, однако официальной информации по этому поводу нет.

Напомним, 31 июля в Самаре умер машинист. Его убило колесо автокрана, когда мужчина занимался ремонтом машины.