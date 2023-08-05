Дом, где жила семья Ленина в Самаре, приведут в порядок

В Доме Урванцева сейчас живут люди. Фото: Яндекс. Карты

В Самаре приведут в порядок памятник архитектуры «Дом Урванцева» на улице Ленинской, 112. Известен этот дом тем, что в нем в 1901-1902 годах жили мать и сестра Владимира Ленина. Отремонтировать собираются фасад и крышу здания, сообщает Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

- Специалисты подрядной организации капитально отремонтируют все внешние стены здания, устранят трещины, приведут в порядок внешний декор на парадном фасаде. Там же заменят дверные проемы, вставив деревянные дверные блоки, выполненные по сохранившимся образцам. Поздние навесы над входами заменят на металлические - приближенные к оригиналу, - рассказали в УГООКН.

Крышу здания планируют укрепить и усилить, наружную водосточную систему починят, а чердак утеплят.

Дом Урванцева построили в 80-е годы 19 века. Семья Ленина – мать Мария Александровна и сестра Мария Ильинична – жила там в начале 20 века. Сестру выслали в Самару после ареста по делу Московского комитета РСДРП.

Сейчас здание является жилым домом.