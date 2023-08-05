«Крылья Советов» подписали белорусскую футболистку Кристину Осмоловскую

Кристина Осмоловская в этом сезоне чемпионата Белоруссии забила два мяча и отдала три голевые в 16 матчах. Фото: ЖФК «Крылья Советов».

Женские «Крылья Советов» подписали защитника из чемпионата Белоруссии Кристину Осмоловскую. До этого футболистка выступала за команду «Днепр-Могилев», сообщает пресс-служба «КС».

- Наша команда молодая, мы продолжаем ее строить, поэтому усиление нам необходимо. Кристина Осмоловская достаточно опытная футболистка, играющая с 17 лет в высшей лиге Беларуси. Надеемся, что Кристина принесет нам много пользы, - прокомментировал трансфер главный тренер ЖФК «Крылья Советов» Александр Цыганков.

Осмоловская провела в могилевском «Днепре» четыре года, за это время она сыграла 85 матчей. В этом сезоне футболистка выходила на поле в 16 играх, в которых забила два гола и сделала три голевые передачи.