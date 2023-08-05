«Крылья Советов» и «Ростов» опубликовали стартовые составы на игру 3 тура РПЛ

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по местному времени (15:00 по московскому). Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Стали известны стартовые составы на игру третьего тура Российской премьер-лиги «Крылья Советов» - «Ростов». Матч пройдет сегодня, 5 августа 2023 года, на стадионе «Солидарность Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по местному времени (15:00 по московскому).

С первых минут у хозяев выйдут Овсянников, Бейл, Евгеньев, Солдатенков (капитан), Горшков, Костанца, Бабкин, Гарре, Ежов, Хубулов и Салтыков. В запасе у «Крыльев» остались Фролов, Ломаев, Рассказов, Гапонов, Витюгов, Лысов, Бобер, Иванисеня, Рахманович, Шитов и Карпицкий.

- Владимир Писарский, Дмитрий Цыпченко и Денис Якуба пропустят матч из-за повреждений, - уточнили в пресс-службе «КС».

У «Ростова» в стартовом составе Песьяков, Мелехин, Прохин, Чернов, Вахания, Миронов, Ионов, Тугарев, Глебов (капитан), Щетинин и Комличенко. Воспитанник самарского футбола Егор Голенков начнет матч на скамейке запасных.