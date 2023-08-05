Глава региона отметил активность горожан в преобразованиях Октябрьска. Фото: Андрей Савельев

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей Октябрьска с Днем города. 5 августа Октябрьск празднует 67 лет со дня основания. В честь этого события на главной площади города проходят ярмарка, мастер-классы, конкурсы, для горожан выступают местные артисты и творческие коллективы.

Дмитрий Азаров подчеркнул серьезный вклад Октябрьска в развитие области и отметил, что город динамично развивается. В этом большая заслуга самих жителей, уверен глава региона.

- И набережная Октябрьска, и Парк поколений, и теперь Александровская аллея – все это становится возможным благодаря поддержке Президента и благодаря вам, неравнодушным людям, которые живут здесь, в Октябрьске, - обратился губернатор к местным жителям. - Октябрьск славен своими традициями, но главное богатство города – это активные, небезразличные люди, настоящие патриоты и своей земли, и нашей великой, прекрасной России. Здесь рождаются замечательные, креативные идеи.

В День города глава региона наградил отличившихся жителей Октябрьска. Благодарность губернатора получили четыре человека, которые заслужили уважение горожан своим трудом, талантом и патриотизмом.

Дмитрий Азаров наградил отличившихся жителей города. Фото: Андрей Савельев

Во время встречи с жителями Октябрьска губернатор особо отметил поддержку военнослужащих и их семей.

- Не на словах знаю, как люди здесь объединились, чтобы внести свой вклад в приближение победы — и ударным трудом, и поддержкой защитников Отечества и семей военнослужащих. Сегодня нет важнее задачи, как поддержать наших бойцов, вдохновить на ратные подвиги. Знаете, как важно нашим парням там, что здесь о них не забывают ни на минуту, поддерживают всем чем могут их и их семьи, молятся, помнят о них. Здесь, в Октябрьске, это движение стало по-настоящему всенародным, объединяющим все городское сообщество.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что такое отношение очень важно и очень заметно, что оно – пример для многих других городов.