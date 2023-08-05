Пожарные не дали огню подойти к селу Зеленовка в Самарской области

Огонь вспыхнул днем 5 августа, пока его не потушили. Фото: Николай Ренц.

Пламени крупного пожара не дали подойти к домам села Зеленовка. Об этом рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Главное, что сделали к этому часу - сняли риск подхода огня к Зеленовке. Все необходимые распоряжение отданы, идет борьба с распространением огня. - сказал глава региона.

Губернатор поблагодарил предприятия города, которые помогают тушить пожар, а также напомнил жителям региона, к чему может привести нарушение противопожарного режима.

- Благодарю предприятия и организации Тольятти, которые оперативно предоставили технику для ликвидации пожара. Еще раз обращаю внимание всех жителей региона на необходимость строжайшего соблюдения правил противопожарного режима. К сожалению, мы видим, какими последствиями чревата неосторожность, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Напомним, под Тольятти 5 августа 2023 года полыхает крупный низовой пожар. По последним данным, огонь прошел 10 гектаров и полыхает на почти шести гектарах. Пламя вспыхнуло в сухой траве и перекинулось на лес. С огнем борются 319 человек и 45 единиц техники, со станции «Самара» прибыл пожарный поезд. К счастью, никто не погиб и не пострадал.