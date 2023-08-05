18-летний нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков забил дебютные голы в РПЛ

Салтыкова признали лучшим игроком матча. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

18-летний нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков забил дебютные голы в Российской премьер-лиге. В матче третьего тура форвард оформил дубль в ворота «Ростова» и помог «Крыльям» разгромить южан 5:1.

Никита Салтыков – уроженец города Мытищи Московской области и воспитанник академии «Чертаново». В «Крылья» он перешел в 2022 году и сразу отправился в аренду в петербургскую «Звезду». В январе 2023 года Салтыков ушел в аренду в тольяттинский «Акрон», которому помог дойти до первого этапа финала Пути регионов. Тольяттинцы выбили из турнира четыре московские команды – «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак», уступили красно-черные финалисту кубка «Краснодару» в серии пенальти.

После окончания сезона 2022/2023 Никита Салтыков вернулся в «Крылья Советов».

Напомним, голы в матче «КС» - «Ростов», кроме Салтыкова, забили Владимир Хубулов, Егор Карпицкий и Роман Ежов.