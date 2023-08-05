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НовостиОбщество5 августа 2023 16:37

Самарцы пожаловались на состояние автобуса №35

Пассажиры уверяют – в салоне грязно, а водители хамят
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Люди уверяют – неделю автобус работает по расписанию выходного дня.

Люди уверяют – неделю автобус работает по расписанию выходного дня.

Жители Самары недовольны состоянием автобуса №35. Пассажиры уверяют – в салонах грязно, сиденья в плачевном состоянии, а водители хамят.

- Департамент транспорта нас игнорирует. Салон грязный, водители - хамы и не выдают билеты. Уже неделю маршрут работает по расписанию выходного дня! – обратился в редакцию «КП-Самара» горожанин.

Напомним, ранее самарцы пожаловались на работу автобуса №50. По словам пассажиров, автобусы почти не ходят, уехать в Красноглинский район практически невозможно.