Самарцы пожаловались на состояние автобуса №35

Люди уверяют – неделю автобус работает по расписанию выходного дня.

Жители Самары недовольны состоянием автобуса №35. Пассажиры уверяют – в салонах грязно, сиденья в плачевном состоянии, а водители хамят.

- Департамент транспорта нас игнорирует. Салон грязный, водители - хамы и не выдают билеты. Уже неделю маршрут работает по расписанию выходного дня! – обратился в редакцию «КП-Самара» горожанин.

Напомним, ранее самарцы пожаловались на работу автобуса №50. По словам пассажиров, автобусы почти не ходят, уехать в Красноглинский район практически невозможно.