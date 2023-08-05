Женские «Крылья Советов» подписали 24-летнюю футболистку сборной России

Фролова выступала за ижевское «Торпедо», «Локомотив» и «Краснодар». Фото: ЖФК «Крылья Советов».

«Крылья Советов» объявили о подписании 24-летней Екатерины Фроловой. Футболистка играет на позиции нападающего и крайнего полузащитника. Фролова выступала за ижевское «Торпедо», «Локомотив» и «Краснодар», в 2020 году футболистка дебютировала за сборную России.

- Нам необходимы опытные игроки, которые могут добавить зрелости и надежности в игре. Верим, что Екатерина поможет нашей команде в этом, - считает главный тренер женских «Крыльев» Александр Цыганков.

Напомним, ранее «КС» объявили о подписании белорусской футболистки Кристины Осмоловской. Она перешла в самарскую команду из клуба «Днепр-Могилев».