19-летний белорусский бомбардир «Крыльев» Карпицкий открыл счет голам в РПЛ

Карпицкий перешел в «КС» в июле из солигорского «Шахтера». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

19-летний нападающий «Крыльев Советов» Егор Карпицкий забил дебютный гол в чемпионате России. Форвард отличился в матче третьего тура Российской премьер-лиги против «Ростова», самарцы победили со счетом 5:1.

Карпицкий перешел в «Крылья Советов» в июле этого года из солигорского «Шахтера». В 2021 году нападающий установил рекорд первенства дублеров чемпионата Белоруссии, забив 39 голов. В этом сезоне высшей лиги национального чемпионата Егор Карпицкий отличился за «Шахтер» 12 раз в 16 играх.

Напомним, матч «Крылья Советов» - «Ростов» прошел на стадионе «Солидарность Самара Арена» 5 августа 2023 года. Кроме Карпицкого счет голам в РПЛ открыл 18-летний нападающий «КС» Никита Салтыков.