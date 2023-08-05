Наставник «Крыльев» Осинькин ответил на вопрос о сравнении Салтыкова и Пиняева

Игорь Осинькин и Никита Салтыков. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос журналиста «КП-Самара» о сравнении Никиты Салтыкова и экс-игрока «Крыльев» Сергея Пиняева. Салтыков забил дубль в матче третьего тура РПЛ с «Ростовом» и помог самарцам разгромить южан 5:1.

- Вообще не хочу об этом думать и говорить. У него [Никиты Салтыкова] пока один матч в стартовом составе, надо идти дальше, надо развиваться, надо смотреть ситуации, когда что-то не получается, когда соперник намного выше классом или закрыл все двери в позиционной обороне и нам надо играть в другой футбол, - сказал Игорь Осинькин.

Наставник «Крыльев» добавил, что Салтыков хорошо вышел в этой игре и хорошо работает на тренировках.

Напомним, помимо Никиты Салтыкова в игре с «Ростовом» у «Крыльев» забили Владимир Хубулов, Роман Ежов и Егор Карпицкий, для которого этот гол стал дебютным в чемпионате России.