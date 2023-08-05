Карпин прокомментировал разгромное поражение «Ростова» от «Крыльев Советов»

Карпин заявил, что в матче все пошло не так. Фото: ФК «Ростов».

Главный тренер «Ростова» прокомментировал разгромное поражение от «Крыльев Советов» в матче третьего тура чемпионата России. Игра в Самаре закончилась со счетом 5:1.

- Что пошло не так? Счет 1:5 на табло - все пошло не так. Это моя вина. Три раза [футболисты «Крыльев»] дошли до нашей штрафной – мы три гола пропустили, - сказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, голы у «Крыльев» забили Владимир Хубулов, Никита Салтыков (дубль), Егор Карпицкий и Роман Ежов. Для Салтыкова и Карпицкого эти мячи стали дебютными в РПЛ.

Главный тренер «КС» Игорь Осинькин после матча ответил на вопрос о сравнении 18-летнего Никиты Салтыкова и экс-игрока самарцев Сергея Пиняева.