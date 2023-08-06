В Самаре по нацпроекту обновили 36 участков дорог

Работы ведутся в ночное время. Фото: администрация Самары

В Самаре по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновили уже 36 участков дорог. Об этом сообщает городская администрация.

В настоящее время продолжаются работы на улице Главной. Там уже отфрезировали старое покрытие проезжей части автодороги на мосту через реку Самара.

- Ремонт проезжей части на старом мосту - один из самых важных этапов обновления улицы Главной,- отметили в мэрии. - Всего за одну ночную смену изношенное дорожное полотно было полностью отфрезеровано. Предусмотрели также исправление продольного и поперечного профилей дороги.

А ночью с 5 на 6 августа мост снова перекрыли – здесь стартовал укладка нового покрытия. Дорожники сообщают, что после завершения укладки деформационные швы будут находиться в одной плоскости с покрытием, которое вплотную подойдет к каждому шву.

- Транспортная ситуация в связи с ремонтом на старом мосту остается стабильной, никаких затруднений и пробок не возникло,- заверили в мэрии.