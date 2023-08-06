Не все самарцы готовы взять кредит на образование Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Только 13% жителей Самары положительно оценивают кредиты на образование. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, который провел сервис по поиску работы SuperJob.

В результате опроса выяснилось, что часть жителей Самары относятся к кредитам положительно, однако многое зависит от целей, на которые берутся займы. Так, кредит на приобретение автомобиля положительно оценили 16% опрошенных, столько же позитивно относятся к займам на цифровую технику - 16%. Кредиты на образование одобряет только 13% самарцев, а на отпуск и вовсе лишь 5%.

42% опрошенных жителей Самары заявили, что нейтрально относятся к автокредитам. Кредиты на технику нейтрально воспринимает 34% горожан, на образование - 36%, а на отпуск - 23%.

Интересно, что среди противников кредитов оказалось больше мужчин. Представители сильного пола в 60% случаев оказались против займов на отпуск и в 45% случае – против автокредитов. Женщины относятся к займам немного лояльнее кредит на отпуск негативно воспринимает 55% дам, а на покупку машины - 34%.