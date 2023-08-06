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НовостиОбщество6 августа 2023 6:34

Только 13% жителей Самары положительно оценивают кредиты на образование

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Не все самарцы готовы взять кредит на образование

Не все самарцы готовы взять кредит на образование

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Только 13% жителей Самары положительно оценивают кредиты на образование. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, который провел сервис по поиску работы SuperJob.

В результате опроса выяснилось, что часть жителей Самары относятся к кредитам положительно, однако многое зависит от целей, на которые берутся займы. Так, кредит на приобретение автомобиля положительно оценили 16% опрошенных, столько же позитивно относятся к займам на цифровую технику - 16%. Кредиты на образование одобряет только 13% самарцев, а на отпуск и вовсе лишь 5%.

42% опрошенных жителей Самары заявили, что нейтрально относятся к автокредитам. Кредиты на технику нейтрально воспринимает 34% горожан, на образование - 36%, а на отпуск - 23%.

Интересно, что среди противников кредитов оказалось больше мужчин. Представители сильного пола в 60% случаев оказались против займов на отпуск и в 45% случае – против автокредитов. Женщины относятся к займам немного лояльнее кредит на отпуск негативно воспринимает 55% дам, а на покупку машины - 34%.