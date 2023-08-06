Салихова: «Зенит» без Малкома поплыл, а Осинькин зрелищно играет молодыми»

"Крылья Советов" 5 августа разгромили "Ростов". Фото: ПФК "Крылья Советов"

Супруга бывшего владельца «Спартака» Зарема Салихова похвалила главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина. Об этом пишет Metaratings.ru.

После матча между «Крыльями» и «Ростовом» 5 августа, который завершился сокрушительной победой самарской команды со счетом 5:1, Салихова сравнила работу Сергея Семака, Валерия Карпина и Игоря Осинькина.

- У Семака забрали Малкома и он сразу поплыл, - заявила Зарема Салихова. - Валера без судей – жалкое зрелище. А у Осинькина каждый год забирают лучших игроков из команды, постоянно новый состав, и Игорь Витальевич зрелищно играет молодыми русскими игроками, ставит свой атакующий футбол! Браво!

Напомним, в текущем сезоне «Крылья Советов» заработали уже семь очков и занимают в турнирной таблице РПЛ второе место.