«Важный город для региона и страны»: Дмитрий Азаров обратился к жителям в день рождения Кинеля

Дмитрий Азаров вручил награды жителям Кинеля. Фото: Дмитрий Бурлаков

5 августа губернатор Самарскаой области Дмитрий Азаров поздравил жителей Кинеля с днем города и днем железнодорожника. Глава региона обратился к жителям и наградил тех, кто своим трудом, талантом и патриотизмом заслужил уважение своих земляков.

- Мы вместе с вами обустраиваем родную самарскую землю, родной город, - отметил губернатор. - В Кинеле реализованы проекты, которые приводят в пример не только в Самарской области, но и далеко за ее пределами. Мы продолжим приводить в порядок социальную инфраструктуру: больницы, поликлиники, дома культуры, школы. Продолжим движение вперед. И залог тому – талантливые, ответственные, любящие свою Родину люди. Кинель - важный город не только для нашего региона, но и для всей страны.

За последние годы в Кинеле благоустроены 91 двор и 31 общественное пространство, реализовано два проекта Всероссийского конкурса малых городов – «Сквер и набережные озера Ладное», «Парк на озере Крымское. Продолжение реализации концепции «Кинель – город чистых озер». Также в городе отремонтировано более 42 километров дорог.

За последние годы капитально отремонтированы несколько поликлиник, закуплено медоборудование. Капремонт прошел в трех школах, детской школе искуссив Камерон», открыто 6 современных центров «Точка роста» и 2 мини-технопарка «Кванториум», построены 10 универсальных, баскетбольная и волейбольная площадки, теннисный корт.

Число жителей Кинеля за последние годы увеличилось до 58 тысяч человек.