Андрей Червиченко заявил, что защита «Ростова» провалила матч с «Крыльями»

"Крылья Советов" легко прорвали оборону "Ростова". ото: ПФК "Крылья Советов

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что защита «Ростова» провалила матч с самарскаой команой «Крылья Советов». Такое заявление он сделал порталу www.championat.com после матча 3-го тура РПЛ 5 августа.

- Отсутствие Осипенко сказалось на обороне команды, - считает Червиченко. - Те, кто сегодня вышел, были абсолютно не готовы играть в гостях, где хозяева будут атаковать. Защита полностью провалила матч.

Также бывший президент «Спартака» сообщил, что он предполагал, что тренера «Ростова» выпустят на поле Семенчука, однако этого не произошло, что привело к плачевным результатам.

- Это проблема «Ростова» — у них небольшая скамейка и не так много серьезных игроков, - отметил эксперт.