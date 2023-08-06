Жительница Сызрани из хулиганства заявила о заминировании города

За ложное сообщение о заминировании женщине грозят реальные санкции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Сызрани из хулиганских побуждений позвонила в полицию и сообщила, что якобы заминировала административные здания в центре города на улице Советской. Теперь ей грозит крупный штраф или реальный срок. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Все произошло в январе 2023 года. Вечером на телефон дежурной части МУ МВД России «Сызранское» поступил звонок - женщина сообщила об якобы угрозе административным зданиям. Полицейские выехали на место, проверили помещения и прилегающую к ним территорию. В результате никаких предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, не обнаружили.

Оперативники выяснили, что звонила 37-летняя жительница Сызрани, ее задержали. Дама заявила, что в момент совершения звонка была трезвой, а звонила из хулиганских побуждений, понимая, что сообщает заведомо ложные сведения. По сведениям полиции, ранее женщину уже привлекали к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью и оскорбление представителя власти.

На «террористку» завели уголовное дело. Ей грозит штраф от семисот тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от шести до восьми лет. Уголовное дело направлено в суд.