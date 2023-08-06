В Самарской области школьник украл телефон, чтобы стать блогером

На школьника завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Клявлинском районе Самарской области школьник украл телефон, чтобы стать видеоблогером. Но то-то пошло не так, и теперь на подростка завели уголовное дело.

Как рассказали в ГУ МВД по Самарской области, в марте в полицию обратилась жительница Клявлинского района. Она рассказала, что у ее сына в школе из кармана оставленной в раздевалке куртки пропал мобильный телефон.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, поговорили с очевидцами, проверили места возможного сбыта похищенного, однако телефона там не оказалось. По факту похищения завели уголовное дело.

Через некоторое время похожий телефон один из учителей обнаружил в школьном туалете. Школьник и его мама уверено опознали похищенный гаджет. Однако злоумышленник заблокировал мобильник и установил на нем графический ключа. После того, как полицейские разблокировали устройство, в папке «корзина» обнаружились… видео и фото с изображением другого подростка, который вел трансляции с улиц поселка!

Неудавшегося блогера быстро нашли, им оказался местный 14-летний подросток, которого никто до этого ни в чем предосудительном не замечал.

Увидев свои видео и поняв, что отпираться бесполезно, похититель мобильника признал свою вину. И объяснил – мол, давно хотел стать блогером, но возможности не было. А тут услышал, как чужой телефон вибрирует в кармане куртки и решил – это его шанс. Правда, дома пользоваться краденым гаджетом опасался, поэтому прятал его в подвале одного из многоквартирных домов. Во время прогулок играл в игры, снимал видео и фото. Однако краденое добро жгло карман, поэтому подросток принес его в школу и бросил в туалете. Файлы свои предусмотрительно стер, однако про корзину забыл.

Теперь подростку грозит штраф до восьмидесяти тысяч рублей, либо обязательные или исправительные работы, либо арест или лишение свободы до двух лет.