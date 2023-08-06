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НовостиПроисшествия6 августа 2023 9:53

В Тольятти ликвидировали открытое горение сухой травы на ул.Офицерской

Пожар тушит уже 31 человек
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Открытое горение удалось ликвидировать

Открытое горение удалось ликвидировать

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти ликвидировали открытое горение сухой травы в Автозаводском районе. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, возгорание тушит уже 31 человек.

Напомним, трава в районе дома на Офицерской, 84 загорелась около половины одиннадцатого утра. В МЧС рассказали, что горит трава на площади 0,1га. Сначала на борьбу с огнем направили 28 человек и 6 единиц техники, потом силы были увеличены до 31 человек и 7 единиц техники.

В результате к 11.59 открытое горение удалось ликвидировать.