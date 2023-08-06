На месте страшного ДТП работает полиция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Водитель ВАЗ-2115 погиб в страшном ДТП с фурами на трассе в Самарской области. Смертельная авария произошла на трассе под Чапаевском. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Как сообщили журналисту «КП-Самара» в полиции, авария произошла в 12.45 на 104 км трассы Самара-Волгоград. 35-летний парень на ВАЗ-2125 по неустановленной пока причине задел по касательной стоящую на обочине фуру. После столкновения отечественный автомобиль по инерции вылетел на встречную полосу - прямо под фуру движущуюся. К сожалению, молодой человек, уроженец Бугуруслана, погиб на месте до приезда скорой помощи. Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, место огородили.

- Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место аварии, обеспечили сохранность места происшествия, беспрепятственный проезд автотранспорта, установили и опросили очевидцев, зафиксировали обстановку, - пояснили в ведомстве.