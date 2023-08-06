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НовостиПроисшествия6 августа 2023 10:50

Полиция проверяет сообщения о том, что в Самаре во дворе сбили 5-летнюю малышку

По данным правоохранителей, к медикам никто не обращался
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Сообщений о сбитой во дворе девочке в полицию не поступало

Сообщений о сбитой во дворе девочке в полицию не поступало

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре полиция проверяет сообщения о том, что во дворе жилого дома сбили пятилетнюю девочку. Такая информация появилась в социальных сетях накануне, 5 августа.

В качестве места ДТП называется двор многоэтажки на улице Чернореченской, который водители используют как объездную дорогу. Якобы мужчина сбил малышку, сразу бросился ей помогать, а когда подбежали еще люди – сел в машину и уехал. А девочку с травмами госпитализировали.

Однако в ГУ МВД по Самарской области журналисту «КП-Самара» прокомментировали, что сообщений о данном ДТП не поступало, в полицию никто не обращался, данных о якобы госпитализации девочки также нет.

- Мы проверяем данное сообщение и видео, имеет ли оно отношение к Самаре, где и когда все произошло, выясняем все подробности, - сообщили в полиции.