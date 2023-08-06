Самарастат перечислил распространенные венерические болезни у жителей Самары

Медики фиксируют рост заболеваемости сифилисом и гонореей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре назвали самые распространенные у жителей венерические болезни. Такая информация присутствует в традиционном докладе о социально-эконмическом положении Самарской области, который опубликовал Самарастат.

В опубликованном документе присутствует информация о нескольких заболеваниях, передающихся половым путем. Это сифилис, гонококковая инфекция и ВИЧ. По данным Самарастата, заболеваемость сифилисом в июне 2023 года оказалась вдвое выше, чем в июне 2022-го. Если год назад сифилис диагностировали у 25 жителей региона, то в июне 2023 – уже у 50.

Не лучше обстоит ситуация и с гонореей. Год назад эта болезнь была зафиксирована у 7 самарцев, а в начале лета 2023 года – уже у 27 человек (рост в 3,9 раза).

Вот количество больных ВИЧ-инфекцией в Самарской области снижается. Вместо 207 зарегистрированных год назад случаев медики зафиксировали всего 182 больных.