Появились фото ДТП с трассы Самара-Волгоград, где погиб житель соседнего региона

Водитель легкового автомобиля скончался на месте. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Появились фото ДТП с 104 километра трассы Самара-Волгоград, где 6 августа 2023 погиб житель соседнего региона. Кадры опубликовали в ГУ МВД по Самарской области.

Смертельная авария произошла в 12.45. 35-летний житель Бугуруслана ехал на ВАЗ-2115 по трассе. В районе Чапаевская он по неизвестной пока причине задел большегруз, который стоял на обочине. После этого легковой автомобиль по инерции от удара выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с движущейся фурой

Уроженец Бугуруслана погиб на месте ДТП, до приезда медиков.

- На место ДТП в Чапаевске выехала следственно-оперативная группа и руководство территориального отдела полиции, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области. - Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.