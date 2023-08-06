Пожар тушили целые сутки. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В Тольятти полностью ликвидировали крупный лесной пожар. О ликвидации возгорания в ГУ МЧС по Самарской области сообщили в 13.35 6 августа, в воскресенье.

Напомним, огонь разгорелся в субботу, 5 августа, в 13.43. Загорелась сухая трава в районе «Ловчего плюс» на Жигулевском море. Огонь быстро перешел на лес и начал распространяться.

С огнем боролись 331 человек и 117 единиц техники, пожарный поезд и авиация. К 20.50 пожар локализовали на площади 71, 95 га. Открытое горение ликвидировали в 12.48 в воскресенье, а менее чем через час пожарные сообщили о полной ликвидации огня. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.