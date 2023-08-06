Почти половина жителей Самары увлекается компьютерными играми

Мужчины видят в компьютерных играх вид отдыха, в женщины - "убийц времени" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Четверо из десяти жителей Самары увлекаются компьютерными играми. В этом горожане признались во время опроса, который проводил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Каждый девятый (11%) опрошенный признался, что играет ежедневно, каждый десятый (10%) — несколько раз в неделю, 13% — несколько раз в месяц и еще 9% — лишь несколько раз в год. Больше всего заядлых геймеров оказалось среди инженеров, менеджеров по продажам, водителей, специалистов по работе с клиентами и квалифицированных рабочих.

В числе самых популярных жанров оказались экшн (44%), стратегии (40%) и головоломки (33%). Карты и пасьянсы в качестве любимой игры назвали 14% опрошенных, а ролевые игры — лишь 10%.

Мужчины проводят досуг за компьютерными играми чаще женщин (58% против 28%). Мужчины чаще видят в компьютерных играх способ отдыха. А вот женщины чаще называют такие развлечения «убийцами времени» и побегом от реальности.