В Самаре сохранится 32-градусная жара в начале рабочей недели 7-9 августа

Жара пока и не думает отступать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сохранится 32-градусная жара в начале рабочей недели. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

Синоптики ведомства рассказали о том, какая погода ждет самарцев 7, 8 и 9 августа.

По данным Приволжского УГМ, в понедельник рабочая неделя начнется в жары. Ночные +18...+20 °C сменятся дневной температурой в +30...+32 °C. Погода будет малооблачной и сухой.

Во вторник, 8 августа, станет совсем немного прохладнее. Ночью +14...+19 °C, а днем +27...+32 °C. Аналогичная жаркая погода ждет самарцев и в среду, 9 августа.

- В предстоящие дни наш регион останется во власти поля повышенного атмосферного давления. Погода будет жаркой и преимущественно без осадков, что приведет к росту класса пожарной опасности, - пояснили в Приволжском Гидрометцентре.

При этом по сведению Гидрометцентра России средняя температура воздуха в первой декаде августа ожидается на 3° выше средних многолетних значений.