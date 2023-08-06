мерч сняли на видео очевидцы. Фото: скрин видео

Жители сняли на видео смерч в Самарской области 6 августа 2023 года. Мини-торнадо обнаружили и зафиксировали около села Новая Бинарадка.

- Ураган. Новая Бинарадка у озеро Гранноe, - лаконично сообщили очевидцы.

На видео виден небольшой смерч, который кружит над полем, поднимая столб земли. Судчя по всему, жилым домам и людям он не угрожал.

Это уже первый смерч, который фиксируют в Самарской области. Эксперты говорят, что климат меняется, и вскоре это природное явление может стать для нашего региона вполне обычным делом.