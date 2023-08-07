В Самарской области менеджер перевела мошенникам почти миллион рублей

Возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Жигулевск Самарской области в очередной раз зафиксировано преступление мошенников. Местная жительница стала жертвой аферистов.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, женщина работает менеджером по продажам в одной из торговых точек. В этом году потерпевшей написал неизвестный и предложил заработать на инвестициях. Горожанка заинтересовалась предложением и стала следовать инструкциям собеседника – она пополняла баланс на созданном счете и планировала заработать крупную сумму.

За несколько месяцев женщина перевела злоумышленникам почти миллион рублей, а при попытке вывести средства, ее аккаунт заблокировали. Только после этого жительница поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.