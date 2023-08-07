Житель Самарской области сорвал с собутыльника золотую цепочку за разбитые очки

Похищенную золотую цепочку вернули законному владельцу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В конце июля в Тольятти новый знакомый сорвал золотую цепочку с шеи 37-летнего местного жителя. Происшествие произошло возле одного из домов на улице Свердлова, когда тольяттинец на улице выпивал спиртные напитки с малознакомым мужчиной.

— В ходе общения между ними возник конфликт. Момент кражи попал на запись с камер видеонаблюдения. Полицейские узнали ранее судимого за имущественные преступления местного жителя и задержали его, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

У 27-летнего тольяттинца нашли золотую цепочку. Как оказалось, все произошло из-за того, что новый знакомый случайно задел его очки, которые сломались, именно поэтому мужчина разозлился и сорвал цепочку.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Похищенную золотую цепочку вернули законному владельцу.