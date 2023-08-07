Новую зону отдыха начали обустраивать в селе Самарской области

В настоящий момент пространство уже распланировали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Камышлинском районе Самарской области начали обустраивать новую зону отдыха. Она появится в селе Камышла на улице Мусы Джалиля по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

Проект обустройства зоны предусматривает комплексную детскую площадку, скамейки, урны, парковые качели. Также работники выложат дорожки из брусчатки и сделают освещение. В настоящий момент пространство уже распланировали.

В районной администрации отметили, что для создания комфортных и функциональных мест, где люди могут встречаться, общаться и проводить свободное время, прилагается немало усилий. Местные власти просят жителей бережно использовать новые объекты.

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